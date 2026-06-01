AJet zamanında kalkış oranlarını açıkladı

AJET, Kurban Bayramı tatili boyunca yaptığı uçuşlara yönelik zamanında kalkış oranını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Misafirlerimizi Kurban Bayramındasevdiklerine zamanında ulaştırmanın gururunu yaşadık. AJet olarak; Kurban Bayramı tatilini kapsayan 24-31 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda yaşanan yoğunluğa rağmen operasyonel gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk.

Bu süreçte zamanında kalkış performansımızı (OTP) yüzde 90 olarak gerçekleştirerek misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve zamanında ulaştırdık. Seyahat talebinin yoğunlaştığı mayıs boyunca da operasyonel başarımızı sürdürdük. Mayıs ayında zamanında kalkış performansımız (OTP), Eurocontrol bölgesinin üzerinde seyrederek yüzde 87 oldu. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini sunmaya devam ediyoruz" dedi.

