AJet’in Ankara-Bükreş hattındaki ilk uçuşu yapıldı

UÇUŞ ağını yeni hatlarla genişleten AJet'in, Ankara- Bükreş hattındaki ilk uçuşu gerçekleştirildi. VF595 sefer sayılı ilk uçuş, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Boeing 737-8 MAX tipi uçakla yapıldı. Ankara'dan hareket eden uçak, yaklaşık 1.5 saatlik yolculuğun ardından Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, su takı seremonisiyle karşılandı.

106 NOKTAYA SEFER

Karşılama programının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AJet Genel Müdürü Sarp, "Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi olarak, Ankara'dan açtığımız her yeni hatta, sadece uçuş ağımızı genişletmiyoruz. Aynı zamanda başkentimizi dünya başkentlerine bağlamanın gururunu da yaşıyoruz" dedi. Ankara'dan 28 ülkede 37 şehre direkt sefer yaptıklarına dikkati çeken Sarp, Ankara ile dünya başkentleri arasında yeni hava köprüleri kurduklarını vurguladı. Sarp, AJet'in ilk yılda uçuş ağına Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da yeni destinasyonlar eklediklerini, 18 ülkede 28 yeni hat açtıklarını belirtti. Bu yıl yurt içinde 39, yurt dışında 67 olmak üzere 106 noktaya sefer yapacaklarını aktaran Sarp, "2026 sonuna kadar Boeing ve Airbus'lardan oluşan 46 yeni nesil uçağı filomuza dahil edeceğiz. Yılsonunda filomuzun yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak" dedi.