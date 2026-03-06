AJet’in İstanbul ve Ankara’dan Tiran seferleri başladı

İstanbul–Tiran hattında seferler, pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün yapılacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tiran'a ise AJet, ilk seferini bugün başlattı ve bu hattaki uçuşlar perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün icra edilecek.