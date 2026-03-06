AJet’in İstanbul ve Ankara’dan Tiran seferleri başladı

AJet Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tiran'a gerçekleştirilen ilk sefer, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.
İstanbul–Tiran hattında seferler, pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün yapılacak.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tiran'a ise AJet, ilk seferini bugün başlattı ve bu hattaki uçuşlar perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün icra edilecek.
Havayolu, hem İstanbul hem de Ankara çıkışlı Tiran seferleriyle Türkiye-Albania uçuş ağını genişletiyor.