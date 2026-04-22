AJet’ten 23 Nisan’a özel indirimli bilet kampanyası

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor. AJet'in 23 Nisan kampanyası ile tüm yurt içi uçuşlarda çocuk misafirlerin biletleri yüzde 50 indirimli olacak.

AJet, kampanyası ile çocukların bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyor. 0-2 yaş arasındaki bebekler ve 2-12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den 23 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanya biletleri, 14 Eylül-15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya kapsamında 'Basic' biletlerin yanı sıra; Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de çocuk misafirler için yüzde 50 indirim uygulanacak.

Biletler; AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

