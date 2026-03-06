AJet’ten çocuklara özel yaz kampanyası

AJet'in indirim kampanyasının, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere tüm çocuklu ailelere yaz tatilini şimdiden planlama fırsatı sunduğu bildirildi. Kampanya kapsamında aynı rezervasyon (PNR) içerisinde alınan biletler; bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.

İndirimli biletlerin 1 Haziran – 31 Ekim tarihleri arasındaki Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre seyahatlerinde tek yön, gidiş-dönüş ve iç hat aktarmalı uçuşlarda kullanılabileceği kaydedildi.

Kampanya biletlerinin, 6 Mart tarihinde saat 12:00'den 16 Mart saat 23.59'a kadar satışta olacağı aktarıldı. Kampanya süresince çocuk yolculara Basic biletlerin yanı sıra EcoJet, Flex ve Premium olmak üzere tüm bilet türlerinde de aynı oranlarda indirim sunulacağı bildirildi. Biletlerin AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabileceği belirtildi.