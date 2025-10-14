AJet’ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası: Sadece 9 dolar

Ajet indirimlli bilet kampanyası kapsamında 150 bin bilet satışa sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap Yarımadası'na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yarın 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek. 150 bin koltuğun satışa sunulduğu kampanya kapsamında alınan biletler, 18 Kasım 2025-17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında "Basic" biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken, diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli "Basic" biletler, ek olarak 9 dolardan başlayan fiyatlarla "Ecojet"e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla "Flex"e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise "Premium" bilete yükseltilebilecek.

Biletler, "ajet.com", AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.