Haberler Ekonomi Haberleri AJet'ten KKTC'ye yüzde 30 indirimli bilet kampanyası
Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:43

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. 12–27 yaş arasındaki yolculara yönelik sunulan kampanya kapsamında biletler yüzde 30 indirimli satılacak.

AA Ekonomi
AJet'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarına özel kampanyasında, 12-27 yaş arasındaki gençler için biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

Kampanya ile gençlere KKTC'nin özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini ve gastronomik zenginliklerini keşfetme fırsatı sunan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Biletler, 6 Ekim-22 Aralık 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.

BİLETLER NEREDEN ALINABİLİYOR?

AJet kampanyasında yalnızca biletlerde değil, ek hizmetlerde de indirim uygulanıyor. Buna göre kabin bagajı hakkı da 150 TL karşılığında alınabilecek.

Kampanyalı biletler yalnızca AJet'in mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden (ajet.com) temin edilebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
