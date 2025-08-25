AJet’ten rekor! 88 bin 462 yolcuya hizmet verildi

AJet, pazar günü 503 sefer ile 88 bin 462 yolcuya hizmet ederek rekor kırdı. Konuyla ilgili AJet Genel Müdürü Kerem Sarp sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarp şunları kaydetti:

Hedefe odaklanan ekip, güçlü büyüme! Bugün sizinle gururlandığımız bir haberi paylaşmak istiyorum. AJet olarak bir rekora imza attık. 24 Ağustos Pazar günü toplam 503 seferimizle 88 bin 462 misafirimizi taşıdık. 31 Mart 2024'te yaptığımız ilk uçuşumuzdan bu yana en yüksek sonuçlara ulaşmış olduk. Bu sadece bir rekor değil, AJet'in yükselişinin güçlü bir habercisi.

Gençleşen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve dinamik operasyon kabiliyetimiz bizi daha büyük hedeflere taşıyacak. Gökyüzünde yazdığımız rekorlarda emeği geçen tüm AJet ailesine ve değerli paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.