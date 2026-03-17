Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AJet'ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim
Giriş Tarihi: 17.03.2026 12:12 Son Güncelleme: 17.03.2026 12:15

AJet'ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim

AJet, seçili yurt dışı hatlarda uçak biletlerini yüzde 25 indirimle satışa sundu.

AJet’ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim
  • ABONE OL

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, AJet, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine uzanan 47 destinasyonda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 avroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
AJet'ten yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz