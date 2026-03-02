AK Parti’den emekli ikramiyesi açıklaması

Emekli bayram ikramiyeleri için yapılacak artış milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram ikramiyeleri 2025 yılında yüzde 33 artışla 4 bin lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl 5 bin TL ile lira 6 bin TL arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

3 FARKLI ZAM MASADA

Kulislerde 3 farklı zam oranı üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik olasılığında masada yer aldığı ifade edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi.