AK Parti İzmir Milletvekili İnan: "İzmir sanayicisi Türkiye’nin en kötü yerel yönetimine rağmen büyüyor"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete alınan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma ile Depo ve Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı.

İnan, Atatürk OSB'nin yaklaşık 600 fabrikası, 50 binden fazla çalışanı ve yıllık 5-6 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin üretim üslerinden biri olduğunu belirterek, çevreyi koruyan ve yeşil dönüşüme katkı sunan yatırım nedeniyle OSB yönetimini ve sanayicileri tebrik etti.

"İZMİR SANAYİCİSİ YEREL YÖNETİMLERİN EKSİKLERİNİ SIRTLANARAK ÜRETİM YAPIYOR"

Konuşmasında İzmir sanayicisinin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen İnan, şehrin kronikleşen trafik ve altyapı sorunlarına rağmen sanayicilerin ihracat ve üretim performansını sürdürmesinin takdire şayan olduğunu belirtti.

"Bugün bu salonda bulunan her bir müteşebbisimizi yürekten tebrik ediyorum. Neden mi? Çünkü sizler, Türkiye'nin açık ara en kötü yerel yönetim altyapısına rağmen bu muazzam büyümeyi başarıyorsunuz. 25 sene boyunca bu şehrin potansiyelini heba eden, şehrin en temel ihtiyacı olan çöpü bile toplamaktan aciz bir yönetimden, sanayiye yönelik bir vizyon beklemenin yersiz olduğunu biliyoruz. Sizler bu üretimi; her gün içinden çıkılmaz bir hal alan o çarpık trafiğe rağmen, kendi çalışanlarınızı fabrikanıza ulaştırmak için tahsis ettiğiniz servislerin o kilitlenen trafikte çektiği büyük çileye rağmen ayakta tutuyorsunuz. Yerel mekanizmaların destek olmak yerine ayağınıza bağ olduğu bir ortamda, eksikleri sırtlanıp İzmir'i ihracatta tepeye taşımanız sıradan bir başarı değil; kelimenin tam anlamıyla bir kahramanlıktır." dedi.

Son günlerde CHP'de yaşanılan hadiseleri hatırlatan İnan şöyle devam etti:

"Yerel yönetimler daha bir çöp tesisi dahi yapamıyorken sizin bu harika tesisin açılışı yapmanız çok ama çok büyük bir başarıdır. İnşallah açılışını yaptığımız bu tesis kendilerine de örnek olur, güzel bir ders çıkarırlar.Ancak merak etmeyin, bu şehir asla sahipsiz değildir! Bu şehrin dertleriyle dertlenen cumhur ittifakı milletvekilleri var, valisi var, ticaret ve sanayi odaları var ve en önemlisi siz değerli sanayicileri var. Bizler, yerel yönetimlerin vizyonsuzluğunun bu şehrin üzerine bir kâbus gibi çökmesine seyirci kalmayız. Üzerimize ne düşüyorsa, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sanayi bakanımızla birlikte yapmaya hazırız ve kararlıyız."

"Çeşme Projesi ile dünyayı artık İstanbul üzerinden değil doğrudan İzmir'e bağlayacağız"

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde Çeşme Projesi'nin önemine vurgu yapan İnan, projenin yalnızca bir turizm veya altyapı yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

İzmir'in yıllardır yaşadığı uluslararası ulaşım ve lojistik sorunlarına dikkat çeken İnan, yabancı yatırımcıların ve iş dünyasının İstanbul aktarması yapmak zorunda kalmasının İzmir'in potansiyelini sınırlandırdığını belirtti.

İnan şöyle konuştu:

"Yıllardır kanayan yaramız olan, hepimizin her yurt dışı seyahatinde veya misafir ağırlamasında sitem ettiği o meşhur "İstanbul aktarması" çilesini konuşmamız lazım. Düşünün; yurt dışından fabrikanıza, tesisinize gelecek çok önemli bir yabancı yatırımcı, bir alım heyeti veya bir uzman mühendis, İzmir'e ulaşmak için önce İstanbul'a inmek, orada saatlerce uçak beklemek ve aktarma yapmak zorunda kalıyor. Sizin o bin bir emekle ürettiğiniz katma değerli ürünleriniz, doğrudan hedef pazara uçmak varken aktarma merkezlerinde zaman ve maliyet kaybediyor. Bu durum, İzmir gibi devasa bir sanayi ve ihracat metropolüne yakışmıyor; İzmir'in potansiyelini küresel ticarette adeta "ikinci durak" konumuna itiyor. İşte Çeşme projesi ile bu devri, bu çileyi artık kökünden bitirmeyi amaçlıyoruz. Çeşme projesi; yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin, lojistik devlerinin rotalarını mecburen ve doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesidir. Bu projeyle birlikte dünyayı artık İstanbul üzerinden değil, doğrudan İzmir'e bağlayacağız!

Projeyle birlikte Londra, Berlin, Tokyo ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın önemli merkezlerinden İzmir'e doğrudan ulaşım imkanlarının artacağını ifade eden İnan, yatırımcıların ve ticaret heyetlerinin tek uçuşla İzmir'e gelebileceğini söyledi.

"Her yıl İzmir ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlayacak"

Çeşme Projesi'nin aynı zamanda teknoloji ve inovasyon boyutuna sahip olduğunu vurgulayan İnan, proje içerisinde ileri teknoloji AR-GE merkezlerinin yer alacağını belirtti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Bilişim Vadisi entegrasyonuna dikkat çeken İnan, projenin lojistik, teknoloji ve inovasyonu aynı ekosistemde buluşturacağını söyledi.

İnan, projenin ekonomik etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Her sene tam 2 milyar doları İzmir'in ticaretine kazandıracak devasa bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi el birliğiyle hayata geçirirsek sadece iki yıl içerisinde 20 milyar dolar doğrudan yatırımı İzmir'e getireceğiz ve 100 bin İzmirli gencimize yeni istihdam oluşturacağız."

"İzmir Limanı Doğu Akdeniz'in stratejik ticaret üssü olacak"

İnan, konuşmasında İzmir Alsancak Limanı'nda yürütülen modernizasyon çalışmalarına da geniş yer ayırdı.

Türkiye Varlık Fonu öncülüğünde başlatılan dönüşüm süreciyle limanın elleçleme ve depolama kapasitesinin artırılacağını belirten İnan, rıhtımların modernize edileceğini ve gümrük süreçlerinin dijitalleşeceğini ifade etti.

İnan, "İzmir Alsancak Limanı'nı Doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret üssü haline getirerek, sanayicimizin alın terini ve katma değerli ürünlerini küresel pazarlara çok daha hızlı ulaştıracağız. Gemi bekleme sürelerini asgariye indiriyor, size maliyet yaratan lojistikteki tüm tıkanıklıkları bir bir aşıyoruz! İzmir Alsancak Limanı'nı Doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret üssü haline getirerek, sizin o alın terinizi, katma değerli ürünlerinizi en hızlı ve en güvenli yoldan küresel lige taşıyoruz." dedi.

İnan, açılışı yapılan çevreci tesisin İzmir'e ve sanayi camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör