Akaryakıt fiyatları arttı, dünya elektrikli araca koştu: IEA’dan tahmin!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel elektrikli araç piyasası ve şarj altyapısındaki gelişmelerin ele alındığı yıllık "Küresel Elektrikli Araç Görünümü" raporunu yayımladı. Raporda, ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının neredeyse durma noktasına gelmesiyle yaşanan enerji krizinin elektrikli araç pazarına etkilerine de yer verildi.

HER 4 ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİKLİ OLDU

Rapora göre, küresel elektrikli araç satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 20 milyonun üzerine çıktı. Böylece geçen yıl dünya genelinde satılan her 4 yeni araçtan biri elektrikli oldu. Yaklaşık 40 ülkede ise elektrikli araçların toplam satışlardaki payı yüzde 10 seviyesine ulaştı.

ÇİN ZİRVEDE, AVRUPA VE ABD GERİDEN GELİYOR

Elektrikli araç üretiminde Çin liderliğini sürdürürken, geçen yıl satılan araçların yüzde 60'ı Çin kaynaklı oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli üreticiler ise küresel üretimde yüzde 15'er pay aldı.

KÜRESEL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Çin ve ABD'de uygulanan politika değişiklikleri nedeniyle küresel elektrikli araç satışları bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 8 geriledi. Buna rağmen Avrupa'da satışlar yüzde 30, Çin hariç Asya'da yüzde 80, Latin Amerika'da ise yüzde 75 artış gösterdi.

AKARYAKIT FİYATLARI TÜKETİCİYİ ELEKTRİKLİYE YÖNELTTİ

Mart ayında yaklaşık 90 ülkede elektrikli araç satışlarında yükseliş yaşanırken, bu ülkelerin 30'unda satışlar rekor seviyeye çıktı. Raporda, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin aksaması sonrası dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükselişin, tüketicileri elektrikli araçlara yönelttiği belirtildi.

SATIŞLARIN YÜZDE 30'UNA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Bu yıl dünya genelinde satılacak araçların yaklaşık yüzde 30'unun elektrikli olması ve toplam satışların 23 milyona ulaşması bekleniyor. IEA'ya göre enerji piyasalarında yaşanan kriz, özellikle büyük pazarlarda elektrikli araçlara olan ilgiyi daha da artırabilir.

2035'TE SAYI 500 MİLYONU AŞABİLİR

Raporda ayrıca, yeni bir politika değişikliği olmasa bile küresel elektrikli araç filosunun 2035 yılına kadar bugünkü yaklaşık 80 milyon seviyesinden 510 milyona çıkabileceği öngörüldü.

FATİH BİROL: TARİHİN EN BÜYÜK PETROL ŞOKUNDA RAHATLAMA SAĞLADI

IEA Başkanı Fatih Birol da değerlendirmesinde, elektrikli araçların otomotiv sektörüyle birlikte küresel enerji sisteminde de büyük bir dönüşüm yarattığını vurguladı. Birol, batarya maliyetlerindeki düşüş ve enerji krizine karşı geliştirilecek politikaların, elektrikli araç pazarına önümüzdeki dönemde daha fazla ivme kazandırabileceğini ifade etti.

