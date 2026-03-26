Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarında yüzde 28'i aşan artış! Avrupa'da benzin ve motorin sert yükseldi
Giriş Tarihi: 26.03.2026 16:14

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Avrupa'da "ABD/İsrail-İran Savaşı" nedeniyle benzin fiyatları yüzde 14,6 ve dizelin litre fiyatı yüzde 28,3 artış gösterdi.

AA Ekonomi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da petrol arzında yaşanan kesintiler, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticaretin aksaması, fiyat artışlarını hızlandırdı.

AB GENELİNDE SERT ARTIŞ

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre: 23 Şubat haftasında benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizel 1,59 avro seviyesindeydi. 23 Mart itibarıyla benzin 1,88 avroya, dizel ise 2,03 avroya yükseldi.

Böylece:

  • Benzin fiyatı %14,6
  • Dizel fiyatı %28,3 arttı

ÜLKELERE GÖRE FİYAT ARTIŞLARI

Fiyatlardaki yükseliş Avrupa genelinde farklı oranlarda hissedildi. İşte ülke ülke Avrupa'da akaryakıt fiyatları:

Almanya
Savaş öncesi benzin 1,82 avro, dizel 1,73 avro seviyesindeydi.
23 Mart itibarıyla benzin 2,07 avroya (%13,7), dizel 2,13 avroya (%23,1) çıktı.

Fransa
Benzin 1,71 avrodan 1,97 avroya (%15,2), dizel 1,65 avrodan 2,11 avroya (%27,9) yükseldi.

İtalya
Benzin 1,78 avroya (%7,9), dizel 2,02 avroya (%18,8) çıktı.

İspanya
Benzin 1,73 avroya (%17,7), dizel 1,88 avroya (%32,4) yükseldi.

Belçika
Benzin 1,8 avroya (%20), dizel 2,16 avroya (%32,5) çıktı.

Birleşik Krallık
Benzin 1,32 sterlinden 1,49 sterline (%12,9), dizel 1,42 sterlinden 1,76 sterline (%23,9) yükseldi.

PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Savaşın 28 Şubat'ta başlamasının ardından, küresel petrol ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda akışın yavaşlaması petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bu artış da doğrudan Avrupa'daki pompa fiyatlarına yansıdı.

Artan enerji maliyetleri, Avrupa ekonomileri için hem enflasyon hem de tüketici harcamaları açısından yeni bir baskı unsuru oluşturuyor.

