Akaryakıt fiyatlarında yüzde 28’i aşan artış! Avrupa’da benzin ve motorin sert yükseldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da petrol arzında yaşanan kesintiler, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticaretin aksaması, fiyat artışlarını hızlandırdı.
AB GENELİNDE SERT ARTIŞ
Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre: 23 Şubat haftasında benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizel 1,59 avro seviyesindeydi. 23 Mart itibarıyla benzin 1,88 avroya, dizel ise 2,03 avroya yükseldi.
ÜLKELERE GÖRE FİYAT ARTIŞLARI
Fiyatlardaki yükseliş Avrupa genelinde farklı oranlarda hissedildi. İşte ülke ülke Avrupa'da akaryakıt fiyatları:
Almanya
Savaş öncesi benzin 1,82 avro, dizel 1,73 avro seviyesindeydi.
23 Mart itibarıyla benzin 2,07 avroya (%13,7), dizel 2,13 avroya (%23,1) çıktı.
Fransa
Benzin 1,71 avrodan 1,97 avroya (%15,2), dizel 1,65 avrodan 2,11 avroya (%27,9) yükseldi.
İtalya
Benzin 1,78 avroya (%7,9), dizel 2,02 avroya (%18,8) çıktı.
İspanya
Benzin 1,73 avroya (%17,7), dizel 1,88 avroya (%32,4) yükseldi.
Belçika
Benzin 1,8 avroya (%20), dizel 2,16 avroya (%32,5) çıktı.
Birleşik Krallık
Benzin 1,32 sterlinden 1,49 sterline (%12,9), dizel 1,42 sterlinden 1,76 sterline (%23,9) yükseldi.
PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU
Savaşın 28 Şubat'ta başlamasının ardından, küresel petrol ticaretinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda akışın yavaşlaması petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Bu artış da doğrudan Avrupa'daki pompa fiyatlarına yansıdı.
Artan enerji maliyetleri, Avrupa ekonomileri için hem enflasyon hem de tüketici harcamaları açısından yeni bir baskı unsuru oluşturuyor.