Akaryakıt ve gübre için 3 kurumdan şok uyarı: Gıda fiyatları artacak iş kayıpları çoğalacak

3 KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA

Üç kurumun ortak açıklamasında, yaşanan çatışmanın enerji piyasalarında küresel ve asimetrik bir şok yarattığı ifade edildi. Özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin ve düşük gelirli ekonomilerin bu süreçten daha ağır etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu şok, petrol, gaz ve gübre fiyatlarının yükselmesine yol açarak gıda güvenliği ve iş kayıpları konusundaki endişeleri tetikledi."

Enerji üreticisi bazı Orta Doğu ülkelerinin ise ihracat gelirlerinde ciddi kayıplar yaşadığına dikkat çekildi.