Akaryakıta indirim kapıda

Akaryakıt piyasasında kısa süre önce yapılan fiyat artışlarının ardından yön yeniden aşağı döndü. Motorine 14.55 TL, benzine 1.61 TL indirim bekleniyor. 8 Nisan Çarşamba günü motorine 7.80 TL, benzine 60 kuruş zam yapılmasının ardından piyasalarda yeni bir fiyat değişimi konuşulmaya başlandı. Sektör yetkilileri 10 Nisan'dan itibaren geçerli olacak indirimlere işaret ediyor. Motorin fiyatlarında litre başına 14.55 TL'lik bir geri çekilme öngörülüyor. Bu gelişme, son dönemde yaşanan yüksek zamların ardından piyasada önemli bir rahatlama sinyali olarak değerlendiriliyor. Benzin fiyatlarında da litre başına 1.61 TL düşüş bekleniyor.