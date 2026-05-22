Akaryakıtta vergi kaybını önlemek için yasa geliyor

AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergi kaybının önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacak. Yeni sunulacak teklifte, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları yeniden düzenlenecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişikliklere gidilecek. Bu kapsamda, gazete, dergi ve internet haber siteleri ile basın yayın ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak. Akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla da yeni düzenlemelere gidilecek.