Akaryakıtta zamma devlet freni: Eşel mobil sistemi devrede!

Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 MART GÜNÜ BAZ ALINACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.
Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.
LİTRE BAŞINA İNDİRİM YAPILACAK
Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.
Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.
10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.
Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak.
Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.
DAHA ÖNCE 2018-2021 YILLARI ARASI UYGULANDI
Eşel mobil sistemi daha önce 17 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuştu. Uygulamadan 2021 yılı sonunda çıkılırken, o dönem Hazine'ye maliyeti 18 milyar lirayı aşmıştı.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?
Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını temine yönelik bir sistem.
ENFLASYONİST ETKİLER AZALACAK
Bu sistemde benzin fiyatı belirtilen nedenlerle örneğin 1 lira artacağında, benzindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra benzin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor. Bakanlık bu sistemle artan fiyatların enflasyonist etkisini azaltmayı amaçlıyor.