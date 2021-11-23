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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Akbank’ın tüm kredi kartları çevreci oluyor

Akbank’ın tüm kredi kartları çevreci oluyor
AKBANK, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) uygulamalarına paralel olarak tüm kart tiplerinde geri dönüştürülmüş plastik kağıt ve zarf kullanımına geçiyor. Akbank bu çevreci dönüşüme, geçtiğimiz aylarda "İyi Yaşayanlar Kulübü" platformu ile 20. yılını kutlayan Axess ile başlıyor. Cebe inen Axess'e başvuran ya da kartının yenileme zamanı gelen müşterilere yeni kartları, çevre dostu malzemelerden üretilip teslim ediliyor. Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Sınırlı sayıda üretilecek ayrı bir çevreci kart yaratmak yerine radikal ve bütüncül bir hareketi tercih ettik. Bu yaklaşımla Axess, Wings, Akbank Kart, Free tüm bireysel ve ticari kartlarımızı müşterilerimize artık geri dönüştürülmüş kart plastiği, kağıt ve zarfı ile sunacağız" diye konuştu.
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Akbank’ın tüm kredi kartları çevreci oluyor
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