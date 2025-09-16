Akbank’tan dönüşüm hamlesi

AKBANK, genel müdürlük binasında işlevini tamamlamış mobilyaları, ileri dönüşüm teknikleriyle okul eşyalarına dönüştürerek sürdürülebilir bir üretim döngüsüne kazandırdı. İstanbul'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirdiği kapsamlı mimari dönüşümle yeni nesil bir çalışma ortamı yarattı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, mimari dönüşüme ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor ve kurumlar artık yalnızca finansal başarılarıyla değil, yarattıkları çalışma kültürüyle de öne çıkıyor. Akbank olarak biz de bu süreci izlemekle kalmıyor, geleceği şekillendiriyoruz. Yarının bankacılığını bugünden inşa ediyor ve her adımımızla sektöre ilham kaynağı olmayı sürdürüyoruz. Genel Müdürlüğümüz, Akbank'ın vizyonunu somutlaştıran bir merkez olarak tasarlandı. Yaratıcılığın beslendiği, teknolojinin sanatla buluştuğu, genç, dinamik ve çevik bir ruhun hissedildiği; gelenek ile geleceğin buluştuğu ilham verici bir ortam haline geldi. Buradan yükselen enerji, yalnızca bugünün değil, geleceğin Akbank'ını da besliyor." Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de 'Dönüşümde Gelecek Var' adını verdikleri projeyle, genel müdürlükten çıkan mobilyaları deprem bölgesindeki okullara gönderdiklerini söyledi.