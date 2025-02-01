Akbank’tan ekonomiye 1.7 trilyon TL kredi desteği

Akbank, 2024 yılında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 376 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 1 trilyon 728 milyar TL seviyesine çıkardı.Bankanın finansal performansıyla ilgili açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, "2024 yılında küresel ekonomik faaliyet dirençli seyrini korurken, enflasyondaki düşüş gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerini beraberinde getirdi. Türkiye'de ise bankacılık sektörü sıkı para politikasının getirdiği fonlama maliyet artışı ve makro ihtiyati tedbirler neticesinde kârlılık açısından zorlu bir yıl geçirse de ekonomideki dengesizliklerin giderilebilmesi ve risklerin azaltılabilmesi için atılan adımlar öngörülebilirliği artırdı. Akbank da bu süreçte Türk ekonomisini desteklemeye devam etti" ifadelerini kullandı.Kaan Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: "Toplam mevduatımız 1 trilyon 633 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 653 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20.2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 9 milyar 490 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 42 milyar 362 milyon TL konsolide net kâr elde etti."