Akbank’tan, KOBİ’lere özel bayram kredisi

Akbank
, Kurban Bayramı
döneminde artan iş hacmi ve nakit akışı ihtiyacına yönelik olarak KOBİ'lere özel ticari kredi kampanyasını başlattı. KOBİ'ler, 36 aya varan vade, haftalık veya aylık taksit seçenekleri, 3 aya kadar ödemesiz dönem ve avantajlı faiz oranlarıyla finansman ihtiyaçlarını karşılayacak. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, "Bayrama Özel Ticari Kredi kampanyamızla esnaf ve KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını avantajlı faiz oranları, 36 aya varan vade ve 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânıyla karşılamalarına destek oluyoruz. Amacımız, KOBİ'lerin yoğun dönemlerde işlerine odaklanmaları ve finansal planlamalarını daha öngörülebilir yapmaları" dedi.