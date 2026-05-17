Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akbank’tan, KOBİ’lere özel bayram kredisi
Giriş Tarihi: 17.05.2026

Akbank’tan, KOBİ’lere özel bayram kredisi

Akbank’tan, KOBİ’lere özel bayram kredisi
  • ABONE OL
Akbank, Kurban Bayramı döneminde artan iş hacmi ve nakit akışı ihtiyacına yönelik olarak KOBİ'lere özel ticari kredi kampanyasını başlattı. KOBİ'ler, 36 aya varan vade, haftalık veya aylık taksit seçenekleri, 3 aya kadar ödemesiz dönem ve avantajlı faiz oranlarıyla finansman ihtiyaçlarını karşılayacak. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, "Bayrama Özel Ticari Kredi kampanyamızla esnaf ve KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını avantajlı faiz oranları, 36 aya varan vade ve 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânıyla karşılamalarına destek oluyoruz. Amacımız, KOBİ'lerin yoğun dönemlerde işlerine odaklanmaları ve finansal planlamalarını daha öngörülebilir yapmaları" dedi.
#KURBAN BAYRAMI #AKBANK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Akbank’tan, KOBİ’lere özel bayram kredisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA