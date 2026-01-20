Akbank’tan yapay zekâ odaklı altyapı yatırımı

AKBANK, yapay zekâ ve ileri analitik uygulamalarına yönelik yeni nesil GPU altyapı yatırımını başlattı. Akbank Veri Merkezi bünyesinde 1 MW enerji kapasitesi ve 750 GPU'dan oluşacak altyapı, bankanın yapay zekâyı kurumsal ölçekte, güvenli ve sürdürülebilir biçimde kullanmasına yönelik kapasite artışı sağlayacak. Bankanın günlük bankacılık işlemleri, risk ve kredi değerlendirme, güvenlik, müşteri iletişim merkezi ve dijital etkileşim noktaları gibi alanlardaki yapay zekâ uygulamaları için yüksek işlem gücü hedefleniyor. Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, gerçekleştirilen yatırımın bankanın yapay zekâ odaklı çalışmalarına güç katacağını belirtti. Gökçay, altyapının tamamının Akbank'ın teknoloji mühendisleri tarafından kurulduğunu aktardı.