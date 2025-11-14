AKB’den Türkiye’ye 3 yılda 7 milyar dolar kaynak

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Masato Kanda, banka tarafından Türkiye'ye yapılacak finansman desteği için önemli açıklamalarda bulundu.

3 YILDA 7 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Çok taraflı kalkınma bankalarıyla işbirliğini her geçen gün artıran Türkiye'nin bu kuruluşlarla yürüttüğü projelerin aktif portföyü yaklaşık 40 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin geçen yıl AKB'de "bölgesel üye" statüsüne geçişinin ardından bankayla işbirliği çalışmaları hız kazandı.

Bu çerçevede AKB, Türkiye'ye bu yıl için 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yılları için 3'er milyar dolar olmak üzere 7 milyar dolarlık finansman sağlamayı kararlaştırdı.

TÜRK FİRMALARI İLE 4 MİLYAR DOLARDAN FAZLA SÖZLEŞME YAPILDI

AKB Başkanı Masato Kanda da bu işbirliği kapsamında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Masato Kanda, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin AKB'ye 1991'de üye olduğundan beri Türk şirketlerinin Asya ve Pasifik bölgelerinde banka tarafından finanse edilen projelerde önemli rol oynadığına dikkati çekerek, bu şirketlerin bölgedeki güçlü kapasitelerini kanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınma önceliklerini doğrudan destekledikleri yeni bir döneme geçtiklerini belirten Masato Kanda, "AKB aracılığıyla Türk firmaları, bugüne kadar 4 milyar dolardan fazla sözleşme üstlendi. Sadece 2024'te Türk şirketlerine 240 milyon dolarlık sözleşmede finansman sağlandı." diye konuştu.

Masato Kanda, Türkiye'ye ayrılan 7 milyar dolarlık proje finansmanına işaret ederek, "Bu durum, hem Türkiye'nin stratejik önemini hem de kalkınma sürecine olan güvenimizi yansıtıyor." dedi.

"ORTAKLIĞIMIZIN GELİŞMESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin AKB'deki statü değişiminin, hem kamu hem özel sektör için bankanın ürün ve hizmetlerine erişim imkanı sağladığına dikkati çeken Masato Kanda, "AKB'nin desteği, Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirmeye, yatırım çekme kapasitesini artırmaya ve özellikle altyapı yatırımları yoluyla ülkenin doğu ile batı arasında bir köprü olarak oynadığı rolü pekiştirmeye odaklanacak. Ortak değerlerimiz ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olma yönündeki kararlılığımız doğrultusunda, ortaklığımızın gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Masato Kanda, Banka İcra Direktörleri Kurulunun kısa süre önce Türkiye için ilk finansman paketini onayladığını belirtti.

AKB'nin Türkiye'ye desteğini üç proje onayıyla başlattığını dile getiren Masato Kanda, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları için 150 milyon avroluk ilk kamu sektörü finansmanının 12 Kasım'da onaylandığını söyledi. Masato Kanda, projenin, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ilçe ve belediyelerde su temini, atık su ve drenaj hizmetlerinin yeniden imarına ve iyileştirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Masato Kanda, aynı gün depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren şirketler ve yenilenebilir enerji projeleri için 100'er milyon dolarlık iki özel sektör projesinin de imzalandığını belirterek, "Banka, kapsayıcı büyümeyi desteklemek ve Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma vizyonuna ulaşmasına yardımcı olmak için kaynak aktarımını hızlandırarak Türkiye'nin öncelikli sektörlerinde işbirliğini derinleştirmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU GEÇİŞİ PROJESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'deki girişimciler ve finans kuruluşlarının "büyümenin lokomotifi" olduğunu dile getiren Masato Kanda, "Özel sektörün gelişimi, AKB'nin öncelikleri arasında. Türkiye'deki faaliyetlerimiz, genişleyen özel sektör hedeflerimiz için amiral gemisi olacak." diye konuştu.

Masato Kanda, uluslararası diğer ortaklarla yaklaşık 8 milyar dolar maliyetinin olduğu tahmin edilen İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin finansmanına destek sağlamak için çalıştıklarını ifade ederek, projenin, Asya ile Avrupa'yı bağlayarak bölgesel işbirliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Türkiye'yi, diğer üye ülkeler için özellikle yenilenebilir enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki teknik ve girişimcilik uzmanlığı konularında merkez olarak gördüklerine işaret eden Masato Kanda, "Türk ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışırken yalnızca projeleri finanse etmek istemiyoruz. Türkiye ile dinleyen, anlayan ve sonuç üreten bir ortak olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.