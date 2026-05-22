Akkök’ten 2026’da 324 milyon dolarlık yatırım

AKKÖK Holding, kimya, ileri malzemeler, enerji ve gayrimenkul alanlarında sürdürdüğü yatırımlarla büyümesini hızlandırıyor. Holding, 2025'te tamamladığı 481 milyon dolarlık yerlileşme yatırımlarının etkisiyle 2026'da dolar bazında yüzde 9 büyüme hedeflerken, bu yıl toplam 324 milyon dolarlık yeni yatırım yapacak. Akkök Holding CEO'su İhsan Gökşin Durusoy, holdingin 2026'da konsolide cirosunu 3.4 milyar dolardan 3.7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirterek, ihracatta 763 milyon dolara ulaşmayı planladıklarını söyledi. Jeopolitik riskler, korumacı ticaret politikaları ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen çok sektörlü portföy yapısıyla operasyonel dayanıklılığı koruduklarını ifade eden Durusoy, kimya ve ileri malzemeler alanında yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!