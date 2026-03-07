Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bağlantı altyapısının tamamlanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

BAĞLANTI YOLU PROJESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRILACAK

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Erdemli–Silifke–Taşucu–Anamur 13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu NGS Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında belirlenen güzergâha denk gelen taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, yol yapım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

DİYARBAKIR'DAKİ ENERJİ İLETİM HATTI İÇİN DE KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında bir diğer acele kamulaştırma kararı da enerji iletim hattı projesi için alındı.

154 kV İsdemir Diyarbakır-2 GES TM–Lice TM Enerji İletim Hattı Projesi çerçevesinde, **Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların bazı bölümleri kamulaştırılacak.

Bu kapsamda direk yerleri mülkiyet şeklinde kamulaştırılırken, iletken salınım gabarisine denk gelen alanlar için ise irtifak hakkı kurulacak. Söz konusu işlemler **Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.