Akkuyu NGS bu yıl mutlaka faaliyete geçecek! Rosatom Genel Müdürü: Nükleer üretim için her şeyi yapacağız

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Likhachev, "Türkiye'de nükleer enerjiyi 2025 yılı içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.
AKKUYU NGS 2026'DA FAALİYETE GEÇİYOR
Likhachev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı özel açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin bu yıl devreye alma operasyonlarına hazırlanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderliğinde yürütülen bu stratejik projeyi, Likhachev "kolay olmayan ama zaferlerle dolu bir yıl" olarak tanımladı.
Rosatom Genel Müdürü, tüm zorluklara ve sert ekonomik koşullara rağmen kurumlarının görevini tam olarak yerine getirdiğini vurguladı.
ALMANYA'DAN TEDARİK KRİZİNE RAĞMEN PROJE DEVAM EDİYOR
Akkuyu Nükleer Santrali projesi ciddi baskılar altında olmasına rağmen çalışmalar kesintisiz sürüyor. Likhachev, yaşanan zorlukları şu sözlerle anlattı:
"En ağır baskıyı, Siemens'in tedarik etmesi gereken ekipmanı göndermediği, 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulduğu ve ödeme sisteminin fiilen çöktüğü Akkuyu NGS projemizde yaşadık. Ancak bu koşullara rağmen bir an bile durmadık."
PUTİN'DEN AKKUYU'YA GÜÇLÜ DESTEK
Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldıkları güçlü destekle projenin ilerlemesinin sağlandığını belirtti. Rus hükümeti ve Merkez Bankası'nın Akkuyu Nükleer Santrali çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlemesi için gerekli tüm adımları attığını ifade etti.
"Alınan bu kararlar bize ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda somut hareket alanları da sağladı. Türkiye'de nükleer enerjiyi 2025 yılı içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız."
21. YÜZYIL ELEKTRİK YÜZYILI OLACAK: NÜKLEER ENERJİ ALTERNATİFSİZ
Rosatom Genel Müdürü Likhachev, nükleer enerji sektörü hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.
Geçen yıl Rus nükleer endüstrisinin 80. yılının kutlandığını hatırlatan Likhachev, dünya nükleer endüstrisi liderleriyle yapılan görüşmelerin nükleer enerjinin alternatifsiz olduğu sonucunu ortaya koyduğunu söyledi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN NÜKLEER TEKNOLOJİ ŞART
Likhachev, 21. yüzyılın "elektrik yüz yılı" olacağına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Elektriğin üretilmesi, bunun sürdürülebilir ve uygun fiyatlı olması şarttır. Bu soruna nükleer teknolojilerin geliştirilmesi dışında bir çözüm yaklaşımı bulunmuyor. Biz de burada, işbirliğine açık ülkelerle uzun vadeli nükleer enerji ortaklıkları öneriyoruz."