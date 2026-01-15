Akkuyu NGS bu yıl mutlaka faaliyete geçecek! Rosatom Genel Müdürü: Nükleer üretim için her şeyi yapacağız

AKKUYU NGS 2026'DA FAALİYETE GEÇİYOR

Likhachev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı özel açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'nin bu yıl devreye alma operasyonlarına hazırlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderliğinde yürütülen bu stratejik projeyi, Likhachev "kolay olmayan ama zaferlerle dolu bir yıl" olarak tanımladı.

Rosatom Genel Müdürü, tüm zorluklara ve sert ekonomik koşullara rağmen kurumlarının görevini tam olarak yerine getirdiğini vurguladı.