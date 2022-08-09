Akkuyu NGS Türk firmalar ve işçilerle yoluna devam ediyor

ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNUYOR, ÖDEMELER HIZLA YAPILIYOR

Önceki yüklenici bünyesinde çalışan ve TSM'ye geçiş yapan çalışanlar da geçmiş çalışmalarına ilişkin tazminatlarının verildiğini, tüm özlük haklarının korunduğunu ifade ederek, maaş ödemelerinin yapıldığını aktardı. Projede çalışan Tuncay Dilmen, Abbas Bilir, Bayram Yapça, TSM'ye geçen proje çalışanlarından bazıları. 2,5 yıldır Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalıştığını belirten Dilmen, "TSM Enerji firmasına geçiş yaptım. Geçiş yaparken birtakım endişeler duymuştum ama TSM Enerji firması 2,5 yıllık tazminat hakkımı Türk kanunlarına göre muhtemelen 6 aylık ödemeleri yaptı. Hiç bu kadar beklemiyordum. Diğer arkadaşlarımın da sorun yaşamadan TSM Enerji firmasına geçmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Abbas Bilir de başlangıçta bazı endişelerinin oluştuğunu ama hiç sorun yaşamadıklarının altını çizerek şunları söyledi: "Sahada çalışan diğer arkadaşlar gibi endişe duyuyorduk haklarımızın yatıp yatmayacağı konusunda. Kıdem tazminatlarımız yatacak mı yatmayacak mı? Mesai saatlerimizi alıp alamayacağımız konusunda kaygılarımız vardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber karar verdik. TSM Enerji firmasına geçmeye karar verdik. Geçtikten sonra herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamadık. Bu şekilde haklarımızı aldık ve herhangi bir şikayetin ve sıkıntının olduğunu veya olacağını da düşünmüyorum."