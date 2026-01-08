Akkuyu NGS’nin 2’nci Güç Ünitesi’nde turbojeneratör statoru kuruldu

Şirketten yapılan bilgilendirmede, 1'inci ünitedeki devreye alma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, diğer güç ünitelerinde de inşaat ve montaj işlemlerinin yürütüldüğü aktarıldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, 2'nci Güç Ünitesi'nin makine dairesine turbojeneratör statorunun tasarım konumuna yerleştirildiği bildirildi.

Statorun nükleer güç santrali ekipmanlarının en ağır parçaları arasında yer aldığı belirtildi. 437 tonluk ağırlığa, 4,2 metrelik çapa ve 12 metrelik uzunluğa sahip ekipmanın montajının, özel kaldırma ve hidrolik sistemler kullanılarak yapıldığı ifade edildi.

İşlem öncesinde, makine dairesinin sıfır kotundaki döşemenin güçlendirilmesi, geçici destek yapılarının kurulması ve ekipmanın montaj yerine taşınması için özel raylı bir sistemin döşenmesi gibi bir dizi hazırlık çalışmasının gerçekleştirildiği kaydedildi. Statorun zemin seviyesinden 18,5 metre yükseklikte bulunan türbin kotuna çıkarılmasının vinç kullanılmadan hidrolik bir kaldırma sistemi ile yapıldığı belirtildi. Bu teknolojinin, daha önce Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinin makine dairesindeki stator montajı sırasında da başarıyla uygulandığı dile getirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Birinci güç ünitesine devreye alma çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda diğer güç ünitelerinde de inşaat ve montaj işlemleri planlandığı şekilde sürdürülüyor. Taşımacılık ve kaldırma işlerinde uzmanlaşmış deneyimli bir Türk şirketinin katılımıyla, ikinci güç ünitesinde turbojeneratör statorunun nakliyesini, tasarım kotuna getirilmesini ve yerleştirilmesini tamamladık. Böylece ünitenin makine dairesinde, inşaat işlerinden türbin setinin parçalarının montajına geçiyoruz. Bu da gelecekteki montaj ve devreye alma çalışmaları için gerekli zemini oluşturuyor."