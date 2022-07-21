Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 4’üncü ve son reaktörünün temeli atıldı

Bakan Fatih Dönmez, "Akkuyu nükleer santrali, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi en büyük yatırımıdır. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin neredeyse yüzde 10'nu nu tek başına karşılayabilecek bir durumda olacaktır. 4 reaktör 60 yıl boyunca kar kış gece gündüz demeden7/24 aralıksız çalışacak durumda. Birinci ünitenin reaktör basınç kabı ve buhar jeneratörleri montajı tamamlandı. Yine birinci ünitenin ana sirkülasyonunun boru hattının kaynak işlemleri bir yandan devem ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü ünitenin kor tutucuları montajı tamamlandı. 2. ünitenin iç koruma kabının 3. Katmanı da yerleştirildi. 3. ünitenin de iç koruma kabını ilk katmanı tamamlandı. 4. ünitenin temelinin atılması ile birlikte bir safhayı daha geride bıraktık. Sahadaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konu en ince detayına kadar takip ediliyor. Neredeyse hali hazırda sahada 300'e yakın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sürecin sorunsuz devamı için yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.

Akkuyu bugünkü haliyle dünyanın en büyük şantiyelerinden birisi durumunda olduğunu söyleyen Bakan Fatih Dönmez, "Alanında birinci, nükleer projeler içerisinde, şu anda dünyanın en büyük projesi. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si burada Akkuyu'nun inşaatında hizmet veriyor. Akkuyu'dan çıkarılacak hafriyat malzemesiyle Türkiye'nin etrafında 1 metre genişliğinde yaklaşık 7 metre yükseklikte bir set yapılabilirdi. Buraya dökülen dökülecek beton miktarıyla Türkiye'yi doğudan batıya gidip gelebilirsiniz. Bura da kullanılacak demirler uç uca eklendiğinde dünyanın çevresini 19 kez dolaşılabilir. Kullanılan boru bağlantılarının uzunluğu Ankara İstanbul arasındaki uzunluğa eşittir. Bir başka örnek kullanılacak kablo miktarı Ankara ile Moskova arasını 2 kez gidip gelecek miktarda olabiliyor. Böylesine dünyanın en büyük projenden bahsediyoruz. Akkuyu sadece ekipman olarak değil iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden birisi. Şantiyede en yoğun günlerde, 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın yüzde 80'i yurttaşlarımız, vatandaşlarımız. 600'ü aşkın Türk mühendisi burada Türkiye'nin ilk güç santrali için ter döküyor" dedi.

Bakan Dönmez, "Akkuyu kömür bazlı hesaplamaya göre yılda 35 milyon ton işletmede kalacağı 60 yıl zarfında ise 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engellemiş olacak. Avrupa birliği geçtiğimiz günlerde nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak kabul edilmesini de onayladı. Fransa ve İngiltere'de iklim değişikliği hedeflerini tutturmak için yeni nükleer santrallerin yapılacağını duyurdular. Dünyada nükleer enerji bu denli gelişmişken halen basmakalıp düşüncelerle nükleer enerjiye karşı çıkmak ideolojik yanılsamalardan başka bir şey de değildir. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standartları ile inşa ediliyor. Akkuyuda da en yüksek güvenlik standartlarına sahip, en son teknoloji ürünü 3. Nesil VVER- 1200 tipi reaktörler kullanılacak. Böylece enerji arz güvenliğimizin çevreci, rekabetçi ve güvenilir bir enerji kaynağıyla desteklemiş olacağız" dedi.Santralin 550 bin parçadan oluşacağını belirten Bakan Fatih Dönmez, "Bura da inşaat elektrik elektronik makine ve imalat sanayi yine bunların alt dalları ile birlikte pek çok sektör iş yapıyor" dedi.

Dönmez, "Kararlı duruşu ile Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.