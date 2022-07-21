Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 4’üncü ve son reaktörünün temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ve son reaktörünün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle atıldı. Bakan Fatih Dönmez, "Akkuyu nükleer santrali, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi en büyük yatırımıdır. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin neredeyse yüzde 10'nu nu tek başına karşılayabilecek bir durumda olacaktır dedi.Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden Türkiye'nin enerjide bağımsızlığı için kritik öneme sahip olan Akkuyu NGS'nin yapımı, ilk 3 reaktörü devreye almak için çalışmaların son hızla devam ettiği projede, son ve 4'üncü reaktörün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle atıldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Toplam kurulu güç 4 bin 800 megavat düzeyinde olacak santral devreye alındığında, yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u, İstanbul'un elektrik talebinin ise yüzde 90'ı buradan temin edilebilecek. Akkuyu Nükleer Santralinde ilk reaktörün Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 2023'te devreye alınması planlanıyor. Proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yatırımlarından da biri olacak.
Türkiye'nin yarım asrı aşan nükleer enerji yolculuğunda artık tünelin ucundaki ışık görünmeye başlandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya için nükleer enerji yeni bir enerji değil yaklaşık 70 yıldır otuzdan fazla ülkede nükleer enerji hali hazırda kullanılıyor. Bugün dünyada çalışır durumda 440 reaktör küresel elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 10'nu karşılayabiliyor. Bununla birlikte 54 reaktörde halen inşaat halinde özellikle pandemi sonrası artan enerji talebinin karşılanması da küresel emisyonların azaltılmasında nükleer önemli bir seçenek olarak bütün dünyanın önünde duruyor. Nükleer enerji aslında Türkiye içinde yeni bir enerji türü olmayabilirdi" dedi.
Bakan Dönmez, "Eğer 1950'ler de atılan ilk addım çeşitli nedenlerle akamete uğramasaydı belki biz bu güne kadar nükleer santralinin sahibi olacaktık. Ta ki 2010 yılına kadar. Nükleer enerji Türkiye için artık rüya olmaktan ziyade, gerçekçi bir hedef haline dönüştü. Önümüzdeki yılda yani cumhuriyetimizin 100. Yılında açılışını hep birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Bakan Fatih Dönmez, "Akkuyu nükleer santrali, Cumhuriyet tarihimizin tek kalemdeki en büyük projesi en büyük yatırımıdır. Tamamlandığında 4 reaktör elektrik talebimizin neredeyse yüzde 10'nu nu tek başına karşılayabilecek bir durumda olacaktır. 4 reaktör 60 yıl boyunca kar kış gece gündüz demeden7/24 aralıksız çalışacak durumda. Birinci ünitenin reaktör basınç kabı ve buhar jeneratörleri montajı tamamlandı. Yine birinci ünitenin ana sirkülasyonunun boru hattının kaynak işlemleri bir yandan devem ediyor. Birinci, ikinci ve üçüncü ünitenin kor tutucuları montajı tamamlandı. 2. ünitenin iç koruma kabının 3. Katmanı da yerleştirildi. 3. ünitenin de iç koruma kabını ilk katmanı tamamlandı. 4. ünitenin temelinin atılması ile birlikte bir safhayı daha geride bıraktık. Sahadaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konu en ince detayına kadar takip ediliyor. Neredeyse hali hazırda sahada 300'e yakın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sürecin sorunsuz devamı için yoğun bir mesai harcıyor" diye konuştu.
Akkuyu bugünkü haliyle dünyanın en büyük şantiyelerinden birisi durumunda olduğunu söyleyen Bakan Fatih Dönmez, "Alanında birinci, nükleer projeler içerisinde, şu anda dünyanın en büyük projesi. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si burada Akkuyu'nun inşaatında hizmet veriyor. Akkuyu'dan çıkarılacak hafriyat malzemesiyle Türkiye'nin etrafında 1 metre genişliğinde yaklaşık 7 metre yükseklikte bir set yapılabilirdi. Buraya dökülen dökülecek beton miktarıyla Türkiye'yi doğudan batıya gidip gelebilirsiniz. Bura da kullanılacak demirler uç uca eklendiğinde dünyanın çevresini 19 kez dolaşılabilir. Kullanılan boru bağlantılarının uzunluğu Ankara İstanbul arasındaki uzunluğa eşittir. Bir başka örnek kullanılacak kablo miktarı Ankara ile Moskova arasını 2 kez gidip gelecek miktarda olabiliyor. Böylesine dünyanın en büyük projenden bahsediyoruz. Akkuyu sadece ekipman olarak değil iş gücü hacmiyle de dünyanın en büyük projelerinden birisi. Şantiyede en yoğun günlerde, 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanlarımızın yüzde 80'i yurttaşlarımız, vatandaşlarımız. 600'ü aşkın Türk mühendisi burada Türkiye'nin ilk güç santrali için ter döküyor" dedi.
Bakan Dönmez, "Akkuyu kömür bazlı hesaplamaya göre yılda 35 milyon ton işletmede kalacağı 60 yıl zarfında ise 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engellemiş olacak. Avrupa birliği geçtiğimiz günlerde nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak kabul edilmesini de onayladı. Fransa ve İngiltere'de iklim değişikliği hedeflerini tutturmak için yeni nükleer santrallerin yapılacağını duyurdular. Dünyada nükleer enerji bu denli gelişmişken halen basmakalıp düşüncelerle nükleer enerjiye karşı çıkmak ideolojik yanılsamalardan başka bir şey de değildir. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standartları ile inşa ediliyor. Akkuyuda da en yüksek güvenlik standartlarına sahip, en son teknoloji ürünü 3. Nesil VVER- 1200 tipi reaktörler kullanılacak. Böylece enerji arz güvenliğimizin çevreci, rekabetçi ve güvenilir bir enerji kaynağıyla desteklemiş olacağız" dedi.Santralin 550 bin parçadan oluşacağını belirten Bakan Fatih Dönmez, "Bura da inşaat elektrik elektronik makine ve imalat sanayi yine bunların alt dalları ile birlikte pek çok sektör iş yapıyor" dedi.
Dönmez, "Kararlı duruşu ile Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.