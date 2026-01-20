Akkuyu nükleer’in % 99’u tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktör inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu. Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde gören Bayraktar, birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı.

TÜRK MÜHENDİSLER İŞ BAŞINDA

Bayraktar, Rusya'daki özel eğitimin ardından Akkuyu NGS'de işe başlayan Türk mühendislerle kontrol odasında bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

70 YILLIK RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık" ifadelerini kullandı.

2050 HEDEFİ 20 BİN MEGAVAT

Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil, teknolojik atılımın, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050'ye kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız."



20 MİLYAR DOLARLIK PROJE

20 milyar dolarlık Akkuyu NGS projesi Rusya ve Türkiye'nin Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle hayata geçireceği ilk nükleer enerji projesi özelliğini taşıyor. Toplamda 4.800 MW kapasiteli 4 güç ünitesi ile Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Akkuyu NGS, Türkiye'nin 10'dan fazla ilinde bulunan, sivil ve sanayi altyapı tesisleri dahil olmak üzere 12 milyonu aşkın tüketiciye elektrik sağlayacak.