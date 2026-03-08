Akkuyu’da son düzlüğe girildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk elektriğin bu yıl üretilerek sisteme verilmesi planlanırken, enerjiyi ulusal şebekeye taşıyacak bağlantı altyapısının tamamlanması amacıyla da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu'da çalışmalar sona yaklaştı. Akkuyu NGS'nin ulusal enerji sistemine bağlanmasını sağlayacak 6 yüksek gerilim hattına ilişkin kapsamlı çalışmalar sürüyor. Akkuyu, Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle 6 trafo merkezi üzerinden bütünleşecek ve santral tarafından üretilecek elektrik enerjisi, 400 kilovolt güce sahip iletim hatları üzerinden trafo merkezlerine iletilecek.
İletim hatlarının tamamlanması için Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesince Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur 13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu NGS Bağlantı Yolu-2 Projesi kapsamında belirlenen güzergaha rastlayan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
İSTANBUL'A TEK BAŞINA YETECEK
Her biri 1.200 megavat olmak üzere toplamda 4 reaktör ve 4.800 megavat büyüklükte enerji üretecek olan santralde ilk reaktör bu yıl sonunda devreye girecek.
Yıl sonunda ilk kilovatsaat elektriğin üretilmesi ile ulusal şebekeye enerji vermeye başlayacak olan Akkuyu tamamlandığında, İstanbul gibi büyük bir şehrin elektriğini bütünüyle karşılayacak. Akkuyu Türkiye'nin ise elektriğinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. 18 milyon tondan fazla karbondioksit salımını azaltacak olan Akkuyu 4 milyondan fazla aracın trafikten çekilmesine eşdeğer bir karbon yükünü alacak. Proje boyunca Akkuyu Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasına 50 milyar dolar katkıda bulunacak.