Akkuyu’da türbin binasına ekipman teslim edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü Güç Ünitesi'nin makine dairesinde ilk büyük boyutlu ekipman bina içine taşındı. Türbin tesisatının ısı değişim ekipmanının önemli bir bileşeni olan Besleme Suyu Depolama Tankı, öncelikle otomatik tekerlekli platform ile türbin binasına getirildi. Uzmanlar daha sonra tankı 1300 ton kaldırma kapasitesine sahip kendinden hareketli paletli vinç ile türbinin bakım seviyesine taşıdı. Tankın 3'üncü Güç Ünitesi'nin türbin binasına taşınmasına yönelik operasyon başarıyla gerçekleştirildi. 259 ton ağırlığında ve 40 metre uzunluğunda kalın duvarlı bir kap olan tankı büyük boyutundan dolayı yük taşıma ekipmanlarıyla parçalar halinde taşındı. Ekipmanın yerleştirilmesinin ardından montajı yapılacak. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikhk, "Türbin tesisinin ana ekipmanlarının montajına yönelik olarak makine dairesini kademeli şekilde hazırlıyoruz" dedi.