Akkuyu’da yeni aşama tamam

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'nin 3'üncü Güç Ünitesinin makine dairesinde 350 tonluk köprülü vincin montajı gerçekleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinçle gerçekleştirilen operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğü bildirildi. Köprülü vincin, güç ünitesinin inşaatı ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacağı kaydedildi. Vinç yardımıyla, ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin sliindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanların standart konumlarına yerleştirileceği bildirildi. İşletme sürecinde ise vincin, türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında kullanılacağı aktarıldı. Vincin standart konumuna yerleştirilmesinin ardından uzmanlar, elektrikli yük taşıma aracını monte edecek, elektrik devreleriyle kontrol ve kumanda sistemlerinin ayarlarını gerçekleştirecek. Vincin iç mekanizmalarının ve güvenli çalışmadan sorumlu ekipmanların test ve kalibrasyonu yapılacak. Vinç işletmeye alınmadan önce, azami yük dahil olmak üzere statik ve dinamik testlerden geçirilecek. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckkih "Vincin devreye alınmasıyla birlikte türbin tesisine ait ana ekipmanların montaj aşamasına geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!