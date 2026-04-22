Akraba ziyareti zirvede! Yerli turistin seyahat sayısı arttı, harcamalar rekor kırdı

Yılın son çeyreğinde (Ekim-Aralık döneminde) ise 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde toplam seyahat sayısı %3,9 azalarak 11 milyon 23 bine gerilerken, toplam geceleme sayısı 60 milyon 957 bin oldu. Ortalama geceleme süresi 5,5 gece olarak hesaplandı.

HARCAMALARDA YÜZDE 32'LİK ARTIŞ

Yurt içi turizm harcamaları 2025 genelinde güçlü bir artış sergiledi. Toplam harcamalar %32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL'ye ulaştı. Bu tutarın %87,1'ini kişisel harcamalar, %12,9'unu ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama 8 bin 181 TL oldu.

Son çeyrekte ise toplam harcama %29,6 artışla 85 milyar 594 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 7 bin 765 TL seviyesinde ölçüldü.

EN BÜYÜK PAY YEME-İÇME VE ULAŞTIRMADA

Harcama kalemleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek pay %30,3 ile yeme-içme harcamalarına ait oldu. Ulaştırma harcamaları %23,1 ile ikinci, konaklama harcamaları ise %18,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle konaklama harcamalarındaki %48,2'lik artış dikkat çekti.

Son çeyrekte de benzer tablo korunurken, yeme-içme %32,1 ile ilk sırada yer aldı. Ulaştırma %26,8, konaklama ise %13,3 pay aldı.