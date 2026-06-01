Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aksaray'da jeotermal arama sahaları ihaleye açıldı
Giriş Tarihi: 1.06.2026 08:58

Aksaray'da jeotermal arama sahaları ihaleye açıldı

Aksaray'da 5 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

AA
Aksaray’da jeotermal arama sahaları ihaleye açıldı
  • ABONE OL

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez ve Gülağaç ilçelerinde bulunan 5 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 350,35 hektar ile 4 bin 952,98 hektar arasında değişen sahalar için muhammen bedeller 387 bin 750 lira ila 1 milyon 606 bin 700 lira, geçici teminat tutarları ise 11 bin 633 lira ila 48 bin 201 lira olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 18 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AKSARAY #RESMİ GAZETE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da jeotermal arama sahaları ihaleye açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA