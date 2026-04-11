Aldatıcı etiketler hedefte

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu üzerinde kapsamlı bir revizyona gidiyor. Yeni düzenleme ile içinde gerçek meyve olmayan paketlerin üzerine meyve resmi basmak ya da çocukları cezbeden figürler kullanmak sınırlandırılıyor. Ayrıca gıda ambalajlarında yer alan "doğal", "taze" ve "günlük" gibi ifadelerin de kullanımına net standartlar getiriliyor. Söz konusu düzenleme kapsamında bakanlık, yanıltıcı görsellerin ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilecek tasarımlar ile içeriklerin kullanımına sınırlandırmalar getirirken, bu sayede aldatıcı ürün görselleri ile çocukları hedefleyen zararlı ürünlerin "albenisinin" azalacağı öngörülüyor. Özellikle çocukları özendiren, paketlerde meyve işaret ve görsellerinin kullanımı ile bazı figürlerin paketlerde yer verilmesiyle ilgili yapılan yeni düzenleme pek çok gıda üreticisine yaptırımları öngörüyor.

MIŞ GİBİ DÖNEMİ BİTTİ

Gıda mühendisi Ece Birinci, gıda üreticilerinin genellikle piyasaya sattığı ürünlerde, kullanıcıyı etkileyecek, tüketicinin onu daha çok tercih etmesine yol açacak bazı aldatıcı stratejilere başvurarak, paketlerini daha canlı, parlak renklerle veya meyve gibi gıda ürünleriyle süslediğini ancak bu ürünün içerisinde bazen o meyvelerin bile olmadığına, ilerleyen zamanlarda kansere bile yol açabilecek aroma vericilerin kullanıldığına dikkati çekti. Yeni düzenlemenin açıkça bunun önüne geçtiğini vurgulayan Birinci, halk sağlığının korunması adına söz konusu adımın önemine ilişkin şunları kaydetti: "Bakanlığımızın attığı adımlar, sağlıklı gıdaya erişim adına çok önemli. Yani aslında etikette 'mış gibi yapma' sezonunu bitirmiş oldular bu düzenlemeyle." Birinci, etiket okuma bilincinin bu usulsüzlüklerle mücadelede oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.