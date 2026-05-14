Alın terinin bereketi Türkiye Yüzyılı’nın temeli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı SABAH için yazdı

Küresel iklim değişikliği, artan çevre sorunları, salgın hastalıklar, bölgemizde yaşanan çatışmalar ve savaşlar gibi nedenlerle önemi daha da belirginleşen tarımı bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu stratejik sektörü yatırımlarımız ve desteklerimizle sürekli büyütüyor, geliştiriyor ve koruma altına alıyoruz. Üretimde sürdürülebilirlik için planlamayı, planlama için ileri teknolojiyi önceliyor, tarım politikalarını da bu doğrultuda geliştiriyoruz. Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncüyüz; 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk üçteyiz.

Çiğ sütte dünyada 10'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır etinde dünyada ilk 8'de, Avrupa'da birinciyiz. Tavuk etinde dünyada ilk 9'da, Avrupa'da 1'nciyiz. Yumurtada dünyada yine ilk 10'da, Avrupa'da zirvedeyiz. Bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa'da lideriz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 2'nci sıradayız.

3 KATTAN FAZLA ARTTI

2002'de 24.5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı, 3 kattan fazla arttırarak 2024 yılında 79.1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117.6 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Son 23 yılda, çiftçimizi üretime teşvik etmek için reel olarak 2,8 trilyon lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık. 2025'de doğrudan destekler, zirai don telafileri ve yatırım teşvikleriyle sektöre toplam 706 milyar TL aktardık. İçinde bulunduğumuz 2026 yılında ise; bu çıtayı çok daha yukarı taşıdık. Sulama yatırımlarından kredi sübvansiyonlarına kadar toplam 939 milyar TL'lik rekor bir bütçeyi sektörün hizmetine sunduk. Yani, 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Çiftçimizin doğal afetlere karşı emeğini ve alın terini korumak için TARSİM'i hayata geçirdik ve 2006 yılından bu yana reel rakamlarla yaklaşık 65 milyar lira tazminat ödedik. Ayrıca son 23 yılda; IPARD, KKYDP, UZMAN ELLER ve GENÇ ÇİFTÇİ projeleri kapsamında kırsalımıza önemli destekler sağladık. 2026 yılı reel rakamları ile 101 bin projeye 237 milyar liraya yakın hibe ödemesi yaptık. Bu sayede, 287 bin insanımıza iş kapısı açtık. Uzun yıllardır konuşulan tarımsal üretim planlamasını 2024 yılında, çiftçilerimizin de destekleri ve katkılarıyla hayata geçirdik.

YETER Kİ ÜRETSİNLER HEP YANLARINDAYIZ

Yakaladığımız bu başarılarda en büyük pay, yaz kış demeden çalışan, emek veren, alın teri döken, eli öpülesi çiftçilerimizdir. Çünkü onlar en zor zamanlarda bile üretmeye, bizler de yanlarında durmaya, onları desteklemeye devam ediyoruz. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler; ekimden hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında, onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Onların bu ülke için verdiği emek ve alın teri her zaman değerlidir ve kutsaldır. Türkiye Yüzyılını çiftçimizin verdiği katkılarla inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü tarımdan geçer" düsturuyla değerli çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemiz için üreten tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.