Haberler Ekonomi Haberleri Alın teriyle üretim yapanlara 374,7 milyon TL yatırıldı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:00

AA Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan döneminde üreticilere toplam 374,7 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Yumaklı, "Alın teriyle ülkemizin tarımsal gücünü büyüten ve geliştiren tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından IPARD-III Programı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi paylaştı.

Girişimcilerin desteklenmeye devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Nisan ayında iş geliştirme, fiziki yatırımlar ve yerel kalkınma odaklı projeler için üreticilerimize toplam 374,7 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Alın teriyle ülkemizin tarımsal gücünü büyüten tüm üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Paylaşılan bilgilere göre desteklerin dağılımı ise şöyle oldu: çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 273 milyon 732 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki yatırımlarına 69 milyon 657 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına 16 milyon 130 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerine ise 15 milyon 266 bin lira destek sağlandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI

