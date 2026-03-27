Alkol satışında yasaklar genişledi: Teklif komisyondan geçti

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, tarım, orman ve hayvancılık alanlarını kapsayan kanun teklifi kabul edildi. Orman arazileri, DSİ yetkileri, şeker pancarı üretimi ve hayvancılıkta denetimleri artıran düzenlemeler öne çıktı, çeltik ekim mesafeleri yeniden belirlendi.
Düzenlemeyle çeltik ekim alanlarının yerleşim yerlerine uzaklığı yeniden belirlendi. Buna göre çeltik tarlaları il ve ilçe merkezlerine en az 500 metre, köy ve mahallelere ise 50 metre mesafede kurulabilecek.
ALKOLLÜ İÇECEK SATIŞLARINDA YASAK GENİŞLEDİ
Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem veya alametlerini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.
Yurt genelinde 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin mülki amirlikler tarafından yapılan tüm tespitlerin, gerekli idari işlemlerin tesis edilmesi ve sonuçlandırılması talebiyle Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına iletilmesinin işgücünün önemli bir kısmının söz konusu işlemlere tahsis edilmesine neden olması sebebiyle düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme ile söz konusu ihlallere idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki amirliklere devrediliyor.
Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerine, yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacak. Bu kapsama giren ürünler, hükmün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde düzenlemeye uygun hale getirilecek, uygun olmayan ürünler bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemeyecek.
İŞTE YASADAN GEÇEN DİĞER KARARLAR:
Atatürk Orman Çiftliği'ne ait taşınmazların tamamı için vergi muafiyeti sağlanırken, geçmişe dönük vergi borçları, cezalar ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecek.
Hidroelektrik santrallerde can ve mal güvenliği riski tespit edilmesi halinde şirketlere süre verilecek, önlem alınmaması durumunda su kullanım hakkı anlaşmaları feshedilecek. Yükümlülüklere aykırılık halinde megavat başına 50 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak, tekrarında cezalar katlanacak.
Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ilişkin düzenlemelerle su yapılarında güvenlik sorumluluğu artırıldı. Kurumlar gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. DSİ'ye ait taşınmazlar belirli sınırlar dahilinde hissedarlara satılabilecek, servis yolları izinsiz şekilde genel ulaşıma açılamayacak.
Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle karbon yutak ormanları kurulacak. Belirli şartları sağlayan bazı orman vasıflı arazilerde tapu kayıtları geçerli sayılabilecek veya iade edilebilecek. Sorunlu alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılmasının önü açıldı.
Şeker pancarı üretiminde sözleşme zorunlu hale getirildi. Fiyatlar üretici ve şirketler arasında belirlenecek, sözleşmesiz üretim yapanlara idari para cezası uygulanacak. Şeker fabrikalarında analiz süreçlerinde üretici temsilcisi bulundurulabilecek.
Tarımsal arazilerde kooperatiflerin mülkiyet edinimi sınırlandırılırken, izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmeyecek. Bu kurala aykırı davranan kurumlara abone başına 100 bin lira ceza uygulanacak ve ihlal devam ederse her ay ek ceza kesilecek.
Hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkinde belge zorunluluğu sıkılaştırıldı. Belgesiz taşımada hayvan başına ve araç bazında idari para cezaları uygulanacak, kurallara uymayanlar karantinaya alınabilecek ve tazminat hakkı kaybedilebilecek.
Teklifte ayrıca veteriner hekimlere yönelik disiplin cezaları yeniden düzenlenirken, belirli durumlarda yaban hayvanlarının kontrol amacıyla avlanmasına izin verilebilecek.