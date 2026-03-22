Alman turistlerin savaşa rağmen güvenilir rotası: Türkiye 2026 yaz sezonunda ilk tercih

TÜRKİYE 2026 YAZ SEZONUNDA İLK SIRADA

Analizde, genel durumun nasıl gelişeceğinin Orta Doğu'daki çatışmanın ne kadar süreceğine bağlı olduğu ifade edildi.

Bölgenin sahip olduğu kritik aktarma merkezleriyle özellikle Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda uçuş bağlantıları açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, mevcut tablonun yaz veya sonbahar aylarında nasıl bir seyir izleyeceğine dair henüz net bir tahmin yürütmenin mümkün olmamasına rağmen Türkiye'nin konumun öne çıktığının altı çizildi.

DRV verilerine göre, mayıs-ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu. Türkiye'yi İspanya ve Yunanistan takip ediyor.

Alman tatilcilerin yaz ve sonbahar planlarını geçen yıllara oranla çok daha erken yaptığı kaydedilirken, Türkiye'nin sunduğu güçlü fiyat-performans dengesiyle 2026 yazında da ilk üçteki yerini koruması bekleniyor.