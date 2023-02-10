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Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:49

Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Alman hükümeti, deprem bölgesindeki mağdurlar için Türkiye'ye yardım göndermeye devam ediyor.

AA
Almanya, deprem bölgesi için Türkiye’ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Savunma Bakanı Boris Pistorius, Wunstorf Hava Üssü'nde Türkiye'ye gönderilen yardımlara ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, yardımların devam ettiğini belirtti.

Almanya'nın Türkiye'deki depremzedelere çadır ve diğer yardım malzemelerini taşıyan üç uçak gönderdiğini ifade eden Faeser, "Bu inanılmaz boyutlarda bir doğal afet, gerçekten derinden etkilendik. Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Savunma Bakanı Pistorius da Alman Hava Kuvvetlerinin bu uçuşları gerekli olduğu sürece devam ettireceğini vurgulayarak, "Bu korkunç bir doğal afet. Alman Silahlı Kuvvetleri ve mensupları olarak düşüncelerimiz hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla, şu anda yas tutan ve bu zor durumla başa çıkmak zorunda olan yakınlarıyla birlikte. Bu korkunç, kelimelere dökmesi zor bir durum." diye konuştu.

Almanya'nın bugün gönderdiği yarım malzemeleri arasında çadırlar, yataklar, uyku tulumları, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler bulunuyor.

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Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor
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