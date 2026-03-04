Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı: Rusya savaşın maliyetini gizliyor

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın beşinci yılına girilirken Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmesini LinkedIn hesabı üzerinden paylaştı. Analizde, Batı yaptırımlarının Rus ekonomisi üzerinde belirgin etki yarattığı savunuldu.

RESMİ VERİLERLE GERÇEK AÇIK ARASINDA FARK İDDİASI

Raporda, Rusya'nın 2025 yılı federal bütçesindeki gerçek açığın, hükümetin açıkladığı rakamların yaklaşık 2,36 trilyon ruble (yaklaşık 26,15 milyar avro) üzerinde olduğu ileri sürüldü. Bu tutarın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 3,6'sına karşılık geldiği belirtildi.

Analizde, Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşın gerçek maliyetini kamuoyundan gizlemek amacıyla bütçe verilerini olduğundan farklı yansıttığı iddia edildi.

ENERJİ GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ VE YAPTIRIMLARIN ETKİSİ

BND'nin değerlendirmesinde, 2022'den bu yana enerji gelirlerindeki gerileme ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisinin tüm sektörlerinde baskı oluşturduğu savunuldu.

Artan operasyonel maliyetler ile azalan gelirlerin, ekonomik sürdürülebilirlik üzerindeki baskıyı derinleştirdiği ifade edildi.

ASKERİ HARCAMALAR 250 MİLYAR AVRO SEVİYESİNDE

Raporda, Rusya'nın savunma harcamalarının farklı bütçe kalemleri altında gösterildiği ve gerçek askeri harcamaların geçen yıl yaklaşık 250 milyar avroya ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.

Bu tutarın, savunma harcamalarının GSYH içindeki payının 2022'deki yüzde 6 seviyesinden yüzde 10'a yaklaştığına işaret ettiği belirtildi.