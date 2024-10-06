Almanya ile avantajlı yönlerimizi birleştirelim

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa ve Balkanlar Genel İdare Kurulu Toplantısı'nı, Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'nın dört bir yanından iş insanlarının katılımıyla Almanya'nın Nürnberg kentinde gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak MÜSİAD Avrupa Ekonomik Forumu Paneli'nin de yapıldığı toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da katıldı. Asmalı, Nürnberg programının ilk ayağında bölgedeki MÜSİAD üyelerini, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'i (CSU) makamında ziyaret etti. Başkan Asmalı, görüşmelerinde Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti ve "Almanya sanayi ve teknolojide çok ileri ve tecrübeli bir ülke ve biz bundan faydalanmak istiyoruz" dedi. Türkiye'nin de kendine özgü avantajları ve yönlerinin olduğunu ifade eden Asmalı, "Nitelikli insan ve gençlerimizin sayısı. Bunların yanında lojistik olarak stratejik konumumuz, esnek üretim kapasitemiz ve enerji yataklarındaki avantajlarımız. Dolayısıyla Almanların artıları, Türklerin artıları bunları birleştirerek karşılıklı kazan kazan ilkesiyle fayda oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Almanya'ya ihracatın geçen yıl Türkiye'nin aleyhine değiştiğini söyleyen Asmalı, bunu tekrar tersine çevirmek için iş adamları olarak büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.