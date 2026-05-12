Almanya, Yıldırımhan ve Tayfun füzelerine talip

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Alman Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun Blok-4 füzeleri satın alma planı yaptığını, girişimin temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı. Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalararası balistik Yıldırımhan füzesiyle hipersonik Tayfun Blok-4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi.