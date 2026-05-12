Almanya, Yıldırımhan ve Tayfun füzelerine talip
Giriş Tarihi: 12.05.2026

ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Alman Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'den Yıldırımhan ve Tayfun Blok-4 füzeleri satın alma planı yaptığını, girişimin temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı. Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalararası balistik Yıldırımhan füzesiyle hipersonik Tayfun Blok-4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi.

