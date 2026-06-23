Almanya’da emeklilik yaşı 70’e çıkarılıyor

Almanya
'da emeklilik sisteminde köklü değişiklikler içeren yeni bir reform paketi gündeme geldi. Düzenleme, emeklilik yaşının yükseltilmesini, erken emeklilik uygulamalarının sonlandırılmasını ve sisteme ek finansman sağlanmasını öngörüyor. Taslakta, emeklilik yaşının mevcut 67 seviyesinden kademeli şekilde 70'e yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, 45 yıl prim ödeyen çalışanların kesintisiz emekli olmasına imkân tanıyan ve kamuoyunda "63 yaşında emeklilik" olarak bilinen uygulamanın kaldırılması öngörülüyor. Reform kapsamında çalışanlar ve işverenlerin, mevcut yüzde 18.6'lık emeklilik primi oranına ek olarak brüt maaşın yüzde 2'si tutarında katkıyı yeni kurulacak devlet yatırım fonuna aktarması planlanıyor.