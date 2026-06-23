Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Almanya’da emeklilik yaşı 70’e çıkarılıyor
Giriş Tarihi: 23.06.2026

Almanya’da emeklilik yaşı 70’e çıkarılıyor

Almanya’da emeklilik yaşı 70’e çıkarılıyor
  • ABONE OL
Almanya'da emeklilik sisteminde köklü değişiklikler içeren yeni bir reform paketi gündeme geldi. Düzenleme, emeklilik yaşının yükseltilmesini, erken emeklilik uygulamalarının sonlandırılmasını ve sisteme ek finansman sağlanmasını öngörüyor. Taslakta, emeklilik yaşının mevcut 67 seviyesinden kademeli şekilde 70'e yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, 45 yıl prim ödeyen çalışanların kesintisiz emekli olmasına imkân tanıyan ve kamuoyunda "63 yaşında emeklilik" olarak bilinen uygulamanın kaldırılması öngörülüyor. Reform kapsamında çalışanlar ve işverenlerin, mevcut yüzde 18.6'lık emeklilik primi oranına ek olarak brüt maaşın yüzde 2'si tutarında katkıyı yeni kurulacak devlet yatırım fonuna aktarması planlanıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ALMANYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da emeklilik yaşı 70’e çıkarılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA