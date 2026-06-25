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Giriş Tarihi: 25.06.2026

Almanya’nın beşte biri tatile çıkamıyor

Almanya’nın beşte biri tatile çıkamıyor
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Almanya'da nüfusun yüzde 20'den fazlasının, senede bir hafta tatile çıkabilmek için yeterli maddi gelire sahip olmadığı belirtildi. Bu oran Romanya'da yüzde 61, Lüksemburg'da ise yüzde 11 oldu. Almanya'da yaşayanların yaklaşık beşte biri (yüzde 21), bir haftalık bir tatili bile karşılayamadığını ifade etti. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Avrupa genelinde aylık yaklaşık bin 600 euro gelirle en düşük gelir grubunda yer alan nüfusun neredeyse yarısının (yüzde 48), bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını kaydetti. Aylık geliri 2 bin 100 euroya kadar olan bir sonraki gelir grubunda ise bu oran yüzde 28 oldu. İstatistiklere göre, özellikle yalnız yaşayan kişiler bu durumdan etkileniyor. Bu grubun yüzde 29'u bir haftalık tatil için gerekli maddi olanaklara sahip olmadığını ifade ederken, tek ebeveynli hanelerde bu oran yüzde 39'a ulaşıyor.

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Almanya’nın beşte biri tatile çıkamıyor
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