Altay tankı görücüye çıktı

Çeliğin girip ALTAY Tankı'na dönüştüğü BMC'nin Ankara'daki üretim üssü ve seri üretim çalışmaları ilk kez görüntülendi. Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) kurulan modern üretim üssünde başladı. BMC, ALTAY Tankı'nın seri üretimini gerçekleştirecek BMC Savunma ve tankın yerli güç grubu BATU'nun geliştirilip üretileceği BMC Power'a ev sahipliği yapan tesisi kısa sürede inşa etti, modern üretim teknolojileriyle donattı ve devreye aldı. Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor. Üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı, tesisin resmi açılışında ilk teslimat yapılacak.

100 YILLIK BİR HAYAL

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, BMC Savunma ve BMC Power'ın üretim hatları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin 100 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tosyalı, ALTAY Tankı'nın seri üretimine başladıklarını söyledi. Önceki yıl BMC Power'da yerli askeri motorların üretimine başladıklarını dile getiren Tosyalı, "Kara ve deniz araçlarımızın ihtiyacı olan 400-1500 beygir güç üreten motorlarımızı üretmeye başlamıştık. Şimdi de geçen sene ramazan ayında temelini attığımız tank fabrikamız Allah'a çok şükür artık seri üretime başladı. İnşallah çok yakın bir zamanda resmi açılış töreninin ardından da kuvvetlerimizin ve dost ülkelerimizin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimine devam edecek" dedi.





TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Bu süreçte fabrikanın üretime başlamasının önemine dikkat çeken Tosyalı, "Önceki sene test için verdiğimiz tanklarımız bütün kabiliyetlerini sergiledi ve çok büyük başarıyla geçti. Fabrikamız da bitti. Fabrikamızda tanklarımızı üretip kuvvetlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu. Tankta kullanılacak BATU Güç Grubu'nu da ürettiklerini anons ettiklerini dile getiren Fuat Tosyalı, "Güç grubumuzun tanklarımızda kullanılması için belli süreçleri tamamlaması lazım. Şu ana kadar güç grubumuzun programında herhangi bir aksilik yok. Hava savunma sistemlerine kadar tüm unsurları tankla beraber test ediliyor" ifadelerini kullandı.





SİPARİŞLER GELİYOR

Tank yatırımının çok uzun soluklu bir mücadele olduğunu vurgulayan Tosyalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız bu işte iradesini ortaya koymasa bu eser ortaya çıkmazdı. Neticede bu projenin ilk tasarıma başladığından bugüne gelene kadar birçok aksaklıkla, provokasyonlarla karşılaşıldı. BMC'de çoğunluk hissesini devraldıktan sonra çok ayrı bir bakış açısıyla yüklendik projeye ve artık doğru yerde, doğru şekilde üretilmesi lazım diye planlarımızı yaptık. Nitekim Ankara'da savunma ekosisteminin kalbi HAB'da arazimizi aldık. Çok hızlı şekilde dünyadaki en ileri teknolojilerin de uygulanabileceği bu tank ve yeni nesil araçlar üretim tesisimizi dizayn ettik, bitirdik. Burada bir yandan milli tankımız ALTAY'ı, bir yandan 8X8 ALTUĞ yeni nesil zırhlı muharebe aracını üreteceğiz. Elimizde siparişlerimiz de var. Bu kompleks, sosyal donatılarıyla etrafında oluşturduğumuz sanayi kümelenmesiyle artık kara savunma sanayimizin omurgasını teşkil edecek."