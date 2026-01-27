Altın 5 bin doları aştı

Geçtiğimiz yılı yaklaşık yüzde 65'lik yükselişle tamamlayan altın, 2026'da da soluksuz çıkışını sürdürüyor. Artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybı güvenilir liman olan altına talebi artırırken, dün ons fiyatı 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın dün gün içerisinde yüzde 2'ye yakın yükselerek 5.111 dolarla tarihi zirveye ulaştı. Değerli metalin bu yılki yükselişi şimdiden yüzde 18'e ulaştı.İç piyasada da altının gram 7.129 TL ile rekor kırdı. Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Geçen yıl yüzde 107 yükselen gümüş yüzde 6 artarak 110 dolarla rekor kırdı. Platin yüzde 3.77 artışla 2.871 dolara, paladyum ise yüzde 3.2 yükselişle 2.075 dolara çıktı.Altın başta olmak üzere değerli metallerdeki yükseliş güvenli liman talebinin güçlenmesi, ABD'de para politikasının gevşemesi, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) rekor düzeyde girişlerle desteklendi. Çin'in aralık ayında üst üste 14'üncü ay altın alımını sürdürmesi de ralliyi besleyen unsurlar arasında yer aldı.Son dönemki yükselişin temel nedeninin "ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik güven krizi" olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kısa vadede ilk hedefin 5.500 dolar olduğu görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa'daki müttefiklerine yönelik gümrük tarifesi tehditlerinden geri adım atması, Kanada'ya ve Fransa'ya yönelik yüksek vergi söylemleriyle birlikte piyasalardaki belirsizliği artırdı. Analistler, bu gelişmelerin yatırımcıları alternatif güvenli liman arayışına yönelttiğini belirtiyor.Öte yandan Japon yeninin güçlenmesiyle dolar küresel çapta değer kaybederken, yatırımcılar bu haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde dolar pozisyonlarını azaltmaya başladı. Zayıflayan dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.