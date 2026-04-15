Altın ve milyon liralık araçlar listede! Kaçak ne varsa yakalandı, 21.8 milyar TL’lik rekor kırıldı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 21,8 milyar lira değerinde kaçak eşyaya el koydu.
Bakanlık verilerine göre operasyonlar, başta uyuşturucu olmak üzere tütün ve alkol, tekstil ürünleri, elektronik eşyalar, değerli madenler, araçlar ile makine ve ekipmanları kapsadı.
Yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen söz konusu operasyonlarla ulusal güvenliğin sağlanması ve ekonomik refahın korunması hedeflenirken bu şekildeki ticaretin ihracatçıya zarar vermesinin önüne geçildi, önemli miktarda ve değerde kaçak eşyanın yurda girişi engellendi. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı ekipler, yılın ilk çeyreğinde uyuşturucudan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden araca kadar birçok ürün grubunda toplam 21,8 milyar liralık kaçak eşyaya el koydu.
EN YÜKSEK YAKALAMA ŞUBATTA
Ele geçirilen kaçak eşyanın aylara göre dağılımı dikkat çekti. Ocak ayında 7,7 milyar lira, şubat ayında 9,3 milyar lira ve mart ayında 4,9 milyar liralık kaçak ürün ele geçirildi. Böylece en yüksek tutarlı yakalama şubat ayında gerçekleşti.
DEĞERLİ MADEN VE MİLYON LİRALIK ARAÇLAR LİSTEDE
İlk çeyrekte el konulan kaçak eşyalar arasında 3,1 milyar liralık çeşitli ürünler öne çıkarken, 1,9 milyar liralık değerli maden ve 873,4 milyon liralık araç da dikkat çekti.
Gümrük Muhafaza ekipleri geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatı 280 milyon 533 bin lira olan 233 kaçak araç ele geçirmişti. Hatay'da ise sırt çantasındaki 8 kilo altını yurda sokmak isteyen şahıs yakalanmıştı.
Elektronik eşya 538,6 milyon lira, tütün ve alkol ürünleri 185,2 milyon lira, makine ve aksamı 179,3 milyon lira, gıda ürünleri ise 169,8 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Tütün mamulleri özelinde ise toplam 69,6 milyon liralık ürün ele geçirildi. Bu kapsamda 35,6 milyon liralık tütün, 31,9 milyon liralık sigara, 1,2 milyon liralık sigara kağıdı ve 643 bin liralık puro yakalandı.
TEKNOLOJİ DESTEKLİ MÜCADELE
Kaçakçılıkla mücadelede teknolojik altyapı da giderek güçlendiriliyor. Bu kapsamda geliştirilen Milli Araç ve Konteyner Tarama Projesi (MİLTAR) ile gümrük kapılarında kullanılan sistemlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi hedefleniyor.
Yapay zeka destekli tarama sistemleri, gezgin ve sabit tarama araçları ile gelişmiş dedektör teknolojilerinin yaygınlaştırılması sayesinde denetim kapasitesinin artırılması planlanıyor.