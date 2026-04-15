Altın ve milyon liralık araçlar listede! Kaçak ne varsa yakalandı, 21.8 milyar TL’lik rekor kırıldı

EN YÜKSEK YAKALAMA ŞUBATTA

Ele geçirilen kaçak eşyanın aylara göre dağılımı dikkat çekti. Ocak ayında 7,7 milyar lira, şubat ayında 9,3 milyar lira ve mart ayında 4,9 milyar liralık kaçak ürün ele geçirildi. Böylece en yüksek tutarlı yakalama şubat ayında gerçekleşti.

DEĞERLİ MADEN VE MİLYON LİRALIK ARAÇLAR LİSTEDE

İlk çeyrekte el konulan kaçak eşyalar arasında 3,1 milyar liralık çeşitli ürünler öne çıkarken, 1,9 milyar liralık değerli maden ve 873,4 milyon liralık araç da dikkat çekti.

Gümrük Muhafaza ekipleri geçtiğimiz günlerde piyasa fiyatı 280 milyon 533 bin lira olan 233 kaçak araç ele geçirmişti. Hatay'da ise sırt çantasındaki 8 kilo altını yurda sokmak isteyen şahıs yakalanmıştı.