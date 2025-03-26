Altın fiyatları için çarpıcı uyarı! Kritik tarih verildi düşüşe geçecek! Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak?

"FİYATLARA DÜZELTME GELEBİLİR"

Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, vatandaşlara "Bekleyin" uyarısı yaptı. Şu anda altın almamanın ve beklemenin daha mantıklı karar olduğunu söyleyen Memiş, ikinci bir yükseliş dalgasının piyasalarda beklendiğini de belirtti. Fiyatlara düzeltme beklediğini ifade eden Memiş, altının arttığı ve azaldığı dönemlerde vatandaşın yatırım için dikkatli olması olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ GELDİ

Bank of America (BofA), bu yıl ve gelecek yıl için altın ortalama fiyat tahminlerini yükseltti ve ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatlara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.