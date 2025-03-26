Altın fiyatları için çarpıcı uyarı! Kritik tarih verildi düşüşe geçecek! Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak?

Altınları düşüşe geçecek. Altın fiyatlarıyla ilgili yatırımcılara uyarı geldi. Altın fiyatlarındaki belirsizlik son günlerde tarihi rekorlarla kendisini gösterdi. Gram altın 26 Mart Çarşamba günü 3 bin 700 TL seviyesinde işlem gördü. Fakat uzmandan vatandaşlara düşüş uyarısı geldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
İslam Memiş, uyarılarda bulundu. Memiş, altın fiyatlarına teknik düzeltme beklediğinin altını çizerek yatırımcıya "Bekleyin" uyarısı yaptı. Gram altının 4 bin-4 bin 500 TL; ons altının ise 3 bin-3 bin 500 dolar seviyesine çıkmasını beklediğini aktaran Memiş, gramın 3 bin 700 TL altına inmesi gerektiğini kaydetti.
"FİYATLARA DÜZELTME GELEBİLİR"
Altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, vatandaşlara "Bekleyin" uyarısı yaptı. Şu anda altın almamanın ve beklemenin daha mantıklı karar olduğunu söyleyen Memiş, ikinci bir yükseliş dalgasının piyasalarda beklendiğini de belirtti. Fiyatlara düzeltme beklediğini ifade eden Memiş, altının arttığı ve azaldığı dönemlerde vatandaşın yatırım için dikkatli olması olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
DEV BANKADAN ALTIN TAHMİNİ GELDİ
Bank of America (BofA), bu yıl ve gelecek yıl için altın ortalama fiyat tahminlerini yükseltti ve ABD ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizliğin yakın vadede fiyatlara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.
BofA, bugün yayınladığı notta, ons altının 2025'te 3063 dolar ve 2026'da 3350 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini belirtti. Önceki tahmin 2025 için 2750 dolar ve 2026 için 2625 dolardı.
Spot altın saat 16.54 itibarıyla 3024 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana yüzde 15'ten fazla değer kazandı. Bu yılki rekor ralli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının tetiklediği ekonomik ve jeopolitik endişeler tarafından yönlendirildi.
Banka notta, yatırım talebinin yüzde 10 artması durumunda spot altın fiyatlarının önümüzdeki iki yıl içinde 3500 dolara tırmanabileceğini yineledi.
"MERKEZ BANKALARI ALTIN REZERVLERİNİ YÜZDE 30'A ÇIKARABİLİR"
BofA, merkez bankalarının şu anda rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'unu altında tuttuğunu ve bu rakamı yüzde 30'un üzerine çıkarabileceğini ve bunun önemli bir destekleyici faktör olabileceğini belirtti.
Ancak BofA, ABD mali konsolidasyonunun, azalan jeopolitik gerginliklerin ve 2 Nisan'da daha hedefli tarifeler de dahil olmak üzere işbirlikçi hükümetler arası ilişkilere dönüşün külçe altının yükselişi için temel riskler olduğunu ekledi.
İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:3.685,65
SATIŞ:3.685,96
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:5.959,44
SATIŞ:6.094,52
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:11.881,62
SATIŞ:12.189,05
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:23.837,74
SATIŞ:24.303,55
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
ALIŞ:24.713,00
SATIŞ:25.087,00
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: $3.020,53
SATIŞ: $3.020,90